"Кунделик" станет платным: новый фейк в соцсетях напугал казахстанцев

Девочка за ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

В мессенджерах казахстанцы стали распространять сообщения о том, что платформа "Кунделик" якобы будет платной для школьников и их родителей. Информацию опровергли в Министерстве просвещения Казахстана.

В казахстанских Telegram-чатах появилась информация о том, что программа "Кунделик", или "Электронный дневник", может стать платной. Родителям якобы придется тратить собственные деньги на то, чтобы проверить успеваемость ребенка. Это неправда, предупреждает StopFake.kz.

Фактчекеры обратились к Министерству просвещения за официальным комментарием.

"Кунделик" – цифровая образовательная платформа для казахстанских школ. Ключевой функционал предоставляется школьникам, педагогам и родителям на бесплатной основе. Это и посещение, и оценивание, и домашние задания, поурочные календарные планы и другое.

Информация о том, что эти опции станут платными, не соответствует действительности", – подчеркнула официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева.

Казахстанцев призвали не верить сомнительным рассылкам или неофициальным источникам и всегда проверять полученную информацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989320-kundelik-stanet-platnym-novyy-feyk-v-sotssetyah-napugal-kazahstantsev/