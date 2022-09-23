"Без суеты и хаоса": полиция Алматы обратилась к горожанам из-за концерта Димаша

Городские виды. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Алматинские полицейские сделали обращение к гражданам в связи с концертом Димаша Кудайбергена. Оно опубликовано на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По данным алматинской полиции, в обеспечении общественного порядка и дорожной безопасности в период проведения концерта будут задействованы свыше 2,5 тыс. сотрудников служб и подразделений ДП города.

"Это знаменательное событие не только для Казахстана, но и на международной арене, и поэтому очень важно провести его на должном уровне, без суеты, хаоса и каких-либо правонарушений. Правопорядок полицейскими будет обеспечен как в месте проведения концерта, так и на прилегающей территории", - сообщил начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров.

Он напомнил, что парковка транспортных средств вдоль проспекта Абая и улицы Сатпаева запрещена.

Главный полицейский города призвал гостей заблаговременно позаботиться о парковке своего авто, воспользоваться второстепенными улицами, а также заранее продумать маршрут.

"Вместе с тем, обращаем особое внимание на культуру поведения во время концерта, запрет употребления спиртных напитков. Призываю проявлять уважение к поклонникам старшего поколения и к женщинам с детьми", - обратился Арыстангани Заппаров.

Напомним, что наплыв туристов наблюдается в Алматы в последние дни - отели южной столицы заполнены на 80%, свободных мест практически нет. Предполагается, что причиной ажиотажа стал грядущий концерт Димаша Кудайбергена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989296-bez-suety-i-haosa-politsiya-almaty-obratilas-k-gorozhanam-iz-za-kontserta-dimasha/