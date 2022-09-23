Синий чемодан переполошил жителей Усть-Каменогорска

Чемодан в подъезде. Фото: ДП ВКО

Подозрительный синий чемодан в подъезде одного из многоквартирных домов переполошил жителей Усть-Каменогорска. С сообщением о нем в полицию обратилась одна из горожанок, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, 23 сентября в 08.53 часов утра в ЦОУ ДП ВКО поступило сообщение от 61-летней жительницы Усть-Каменогорска. Она рассказала, что обнаружила в подъезде одного из домов по улице Егорова подозрительный синий чемодан.

Полицейские и специализированные службы незамедлительно выехали на место.

Стражи порядка эвакуировали 54 человека и оцепили прилегающую территорию.

Проверка чемодана сапером. Фото: ДП ВКО

"По результатам проверки каких-либо опасных предметов не обнаружено - чемодан оказался пуст", - пояснили в пресс-службе ДП Восточно-Казахстанской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе задержали подозреваемого по делу о хищении 6 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989293-siniy-chemodan-perepoloshil-zhiteley-ust-kamenogorska/