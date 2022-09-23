Дожди и понижение температуры: какой будет погода в Казахстане в выходные

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня, с 24 по 26 сентября. Жителей ряда регионов призвали приготовиться к понижению температуры и осадкам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как отмечают специалисты, северо-западный циклон будет оказывать влияние на западные регионы Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальную территорию страны.

На своем пути, по словам синоптиков, он вызовет дожди. 25 сентября – на западе, 26 сентября – на северо-западе и севере сильные дожди, грозы, усиление ветра и град.

А в начале следующей недели в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (переход дождя в мокрый снег).

На юго-востоке Казахстана – кратковременные дожди с грозами, однако они ожидаются только в горных и предгорных районах.

Температура воздуха будет понижаться:

на западе страны днем от +22…+33 до +9…+22 градусов;

на северо-западе – от +25…+32 до +10…+23;

на севере – от +23…+30 до +5…+20;

в центре – от +22…+32 до +20…+28;

в Кызылординской области – от +30…+35 до +17…+25.

На юго-востоке и крайнем юге страны температура воздуха сохранится в пределах 25-35 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989292-dozhdi-i-ponizhenie-temperatury-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-vyhodnye/