Блокпосты выставили на трассах в Карагандинской области

Полицейские на трассе. Фото: polisia.kz

18 мобильных блокпостов выставили на автодорогах Карагандинской области - как республиканского, так и местного значения, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Цель установки мобильных блокпостов - противодействие скотокрадству.

"Как известно, приближается период традиционной заготовки мяса, говоря своими словами "күздік және соғым". Данное обстоятельство аккумулирует активность скотокрадов, которые начинают воровать скот у населения", - сообщил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Он привел пример. На прошлой неделе была остановлена машина, перевозившая 6 лошадей без соответствующих документов. При проверке выяснилось, что животные были похищены с вольного выпаса. Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия.

Стражи порядка отметили, что с начала года в Карагандинской области зарегистрировано 47 фактов скотокрадства. Принятыми мерами раскрыто 22 преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989288-blokposty-vystavili-na-trassah-v-karagandinskoy-oblasti/