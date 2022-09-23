"Закрытие границы имеет и негативную сторону": эксперт о приезде россиян в Казахстан

Марат Башимов. Фото: facebook.com/marat.bashimov

Директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов на своей странице в Facebook прокомментировал массовый переезд россиян в Казахстан. По его мнению, закрытие границ может привести к ухудшению экономического обмена.

Так, по словам Марата Башимова, согласно казахстанскому законодательству, в рамках международных договоров граждане РФ могут находиться на территории нашей страны 90 дней, после чего они должны выехать.

Разрешение на временное проживание, по словам Башимова, тоже предоставляется в соответствии с законодательством по шести установленным правилам, среди которых есть и предоставление подтверждающих документов от госорганов.

"Закрытие границы имеет и другую негативную сторону и может привести к обратной реакции, ухудшению экономического обмена, поскольку ударит по продовольственной безопасности северных регионов Казахстана, потому что зависимость от импорта товаров и продовольствия очень значительна и может "обрушить" всю приграничную торговлю, приведет подорожанию и дефициту товаров", - написал Марат Башимов.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. После этого в соцсетях появились кадры с длинными очередями из автомобилей, выстроившихся на казахстанско-российской границе.

Между тем накануне Дмитрий Песков заявил, что информация касательно очередей на границах слишком преувеличена.

Между тем на фоне ажиотажа из-за частичной мобилизации резко выросли цены на авиабилеты, например, для жителей Москвы стоимость билета на самолет до Астаны доходила до 8,3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989281-zakrytie-granitsy-imeet-i-negativnuyu-storonu-ekspert-o-priezde-rossiyan-v-kazahstan/