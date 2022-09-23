Наццентр экспертизы и сертификации заподозрили в монопольном завышении цен
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В отношении АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" начали антимонопольное расследование. Центр подозревают в злоупотреблении доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен, сообщается на официальном сайте Агентства по защите и развитию конкуренции РК.
"Агентством по защите и развитию конкуренции проведены анализы состояния конкуренции на рынках услуг подтверждения соответствия (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) и метрологии (поверка и калибровка средств измерений).
Национальный центр, занимая доминирующее положение, повышал цены на некоторые услуги", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что по итогам расследования действиям Наццентра будет дана соответствующая оценка.
Накануне сообщалось, что АЗРК начало расследование в отношении аэропорта Актау - авиагавань подозревают в завышении цен на авиатопливо, что в итоге сказалось на ценах на билеты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989276-natsionalnyy-tsentr-ekspertizy-i-sertifikatsii-zapodozrili-v-zavyshenii-tsen/