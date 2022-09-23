Пакет с 14,5 млн тенге нашли у выезжающего из Казахстана иностранца

Пачки денег. Фото: КГД МФ РК

В аэропорту Уральска у гражданина одной из стран ЕАЭС в вещах нашли пакет с 14,5 млн тенге (более 30 тыс. долларов США), однако из Казахстана можно вывозить суммы, эквивалентные не более 10 тыс. долларов США, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

В ведомстве рассказали, что 21 сентября сотрудниками таможенного поста "Орал-ЦТО" ДГД по ЗКО совместно с пограничной службой КНБ РК в ходе осуществления контроля пассажиров, убывающих рейсом Уральск-Анталья, был задержан гражданин одной из стран ЕАЭС.

У него нашли наличные в сумме 14,5 млн тенге (по курсу Нацбанка РК на 21 сентября - 30 318 долларов США).

"Нарушитель провозил данную сумму денег в полиэтиленовом пакете вместе с вещами", - отметили в КГД МФ РК.

К иностранцу применили меры административного взыскания в соответствии с казахстанским законодательством.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время из станы запрещен вывоз иностранной валюты, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989242-paket-s-bolee-14-mln-tenge-nashli-u-vyezzhayuschego-iz-kazahstana-inostrantsa/