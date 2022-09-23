Родителей подростков оштрафовали за повторение эксперимента из TikTok в Астане

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Астаны рассмотрены административные дела в отношении родителей двух подростков, которые сбросили 20-литровый бутыль с 16 этажа, сообщается на официальном сайте столичного суда.

Дело рассматривали по статье "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним".

Согласно материалам дела, двое подростков 2007 года рождения летом этого года после просмотра видеоэксперимента в TikTok, решили его повторить.

Они наполнили 20-литровый бутыль водой и сбросили его с 16 этажа жилого дома. Отмечается, что в этот момент внизу шел прохожий, который, к счастью, успел отбежать в сторону.

"Данный факт свидетельствует о негативном влиянии социальных сетей на детей, развитие которых не сформировано в силу их несовершеннолетнего возраста. В суде доказана вина родителей, оставивших детей дома без присмотра", - говорится в сообщении судебного органа.

На родителей несовершеннолетних наложен административный штраф в размере 15 009 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989224-roditeley-podrostkov-oshtrafovali-za-povtorenie-eksperimenta-iz-tiktok-v-astane/