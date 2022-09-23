Больше недели не могут вернуть на родину тело умершего в ОАЭ казахстанца

Свечи. Иллюстративное фото: Alicia Llop/Getty Images

Больше недели родственники не могут вернуть тело алматинца, который умер в ОАЭ во время отдыха. Как сообщает сайт телеканала КТК, мужчина отдыхал по путевке, поэтому транспортные расходы должна покрыть медстраховка, однако необходимые документы еще не готовы.

Родственница умершего в ОАЭ казахстанца Даметкен Озбекова рассказала, что прошло уже 9 дней.

"Мы до сих пор не можем дождаться того, чтобы доставили его тело сюда. Мы связывались и с консульством. Они сказали, представители Казахстана, что с их стороны никаких препятствий, ничего нет, все документы они со своей стороны подготовят, но все зависит от страховой компании. Когда брали путевку, они застрахованы были – и жена, и он. И вот уже прошло столько времени, мы не можем его никак дождаться", - заявила женщина.

Корреспонденты рассказали, что 76-летний Абдулла Берлибекулы с супругой отдыхали в Дубае. Во время круиза у него случился сердечный приступ - медики констатировали смерть. Тело сейчас находится в морге больницы Фуджейры.

Родственники умершего казахстанца требовали разъяснений в офисе страховой компании - там пояснили, что задержка происходит со стороны ОАЭ, якобы возникли трудности с переводом необходимых документов.

В министерстве иностранных дел Казахстана подключились к вопросу, отметили корреспонденты.

"В данный момент готовится перевод документов, после которого тело будет доставлено в Дубай и уже отправлено на родину.

Со своей стороны я хочу подчеркнуть, что лимит ответственности по данному договору страхования прогарантирован страховой компанией в полном объеме – 10 тысяч долларов США, которых хватает на репатриацию", - сообщил представитель страховой компании.

Источник: сайт телеканала КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989219-bolshe-nedeli-ne-mogut-vernut-na-rodinu-telo-umershego-v-oae-kazahstantsa/