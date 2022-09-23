Бросили машину в степи: туристы из Швейцарии заблудились по дороге к Аральскому морю

Брошенная машина. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Брошенную в степи машину обнаружили утром 22 сентября стражи порядка Кызылординской области. Как оказалось, автомобиль бросили иностранные туристы, сообщается в официальном Тelegram-канале пресс-службы МВД Polisia.kz.

Участковые инспекторы полиции Аральского РОП ДП Кызылординской области Асылбек Таргынов и Даурен Кенжалиев заметили автомобиль марки Toyota Camry в степи.

Дверь машины была открытой. В авто никого не было, однако в салоне находились личные вещи.

Вскоре инспекторы выяснили, что автомобиль принадлежит двум гражданам Швейцарии. Они являются туристами.

Как оказалось, жители европейской страны приехали ночью из Алматы в Аральск, чтобы увидеть Аральское море. Туристы заблудились, поэтому решили оставить свой автомобиль и ушли.

Швейцарцев разыскали, вернули им машину и все вещи, за что они поблагодарили казахстанских полицейских.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989206-brosili-mashinu-v-stepi-turisty-iz-shveytsarii-zabludilis-po-doroge-k-aralskomu-moryu/