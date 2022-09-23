Какая погода ждет жителей крупных городов Казахстана сегодня

Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей крупных городов Казахстана в пятницу, 23 сентября. Эти данные опубликованы на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня осадков не ожидается, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 28…30 градусов выше нуля. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Алматы также осадков не прогнозируют. По информации специалистов метеослужбы, будет переменная облачность. Днем в южной столице ожидается 27…29 градусов тепла. Скорость ветра – 2-7 м/с.

В Шымкенте в пятницу ожидается жаркая погода - днем температура воздуха будет доходить до 32…34 градусов выше нуля. В городе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989205-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-krupnyh-gorodov-kazahstana-segodnya/