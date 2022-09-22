Часть дорог перекроют в Алматы для проведения марафона

Марафон в городе. Фото: Алматы Марафон

В Алматы перекроют часть улиц для проведения марафона, который состоится 25 сентября, в воскресенье. Старт и финиш марафона будут расположены на Площади Республики, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Алматы Марафон".

Как сообщили в пресс-службе "Алматы Марафон", 25 сентября с 7:00 до 13:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

По улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 часов 24 сентября до 18:00 часов 25 сентября.

Так, 25 сентября будут введены следующие ограничения:

движение по проспекту Назарбаева от улицы Сатпаева до проспекта Аль-Фараби будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:40;

движение по проспекту Аль-Фараби от проспекта Назарбева до проспекта Достык будет полностью перекрыто с 7:00 до 8:45 в день мероприятия;

движение по проспекту Аль-Фараби от проспекта Назарбаева до улицы Шашкина будет частично перекрыто с 7:00 до 11:10, южная сторона улицы будет открыта для автотранспорта;

движение по проспекту Аль-Фараби от улицы Шашкина до улицы Саина будет частично перекрыто с 7:00 до 13:30, южная сторона дороги будет открыта для автотранспорта;

движение по улице Саина от проспекта Аль-Фараби до проспекта Абая будет частично перекрыто с 7:00 до 13:30, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта;

движение по проспекту Абая от улицы Саина до улицы Байтурсынова будет частично перекрыто с 7:00 до 13:00, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта;

движение по улице Байтурсынова от проспекта Абая до улицы Сатпаева будет полностью перекрыто с 7:00 до 14:00;

движение по улице Сатпаева от улицы Байзакова до улицы Байтурсынова будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35;

движение по улице Сатпаева от улицы Байтурсынова до улицы Желтоксан будет полностью перекрыто с 7:00 до 13:30;

движение по улице Байзакова от улицы Тимирязева до улицы Сатпаева будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35;

движение по улице Тимирязева от улицы Шашкина до улицы Байзакова будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35;

движение по улице Шашкина от проспекта Аль-Фараби до улицы Тимирязева будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35.

Схема перекрытия улиц. Фото: "Алматы Марафон"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989111-chast-dorog-perekroyut-v-almaty-dlya-provedeniya-marafona/