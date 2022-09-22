Актюбинка попала в реанимацию из-за кредита на массажер

Пожилая женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Пенсионерка из Актобе попала в реанимацию с сердечным приступом после того, как узнала, что на нее оформлен кредит на сумму более миллиона тенге за массажные накидки, передает "Диапазон".

"Нас пригласили на презентацию массажных накидок. Я пришла туда с супругом. Нам подарили подушку, одеяло. После этого мы пришли домой, посмотрели документы, оказалось, что на меня оформили кредит. Там больше миллиона! Я расстроилась сильно, стало плохо с сердцем, попала в реанимацию. Только несколько дней назад выписали из больницы. Теперь хотим оформить возврат", - говорит Валентина Ивановна.

Как пояснили в департаменте по защите прав потребителя, кредит оформили на пенсионерку с помощью сотового телефона.

Специалисты составили претензию от ее имени и отправили в компанию. Ей должны вернуть деньги, так как 14 дней еще не прошли. По закону именно в течение этого срока можно вернуть товар продавцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989096-aktyubinka-popala-v-reanimatsiyu-iz-za-kredita-na-massazher/