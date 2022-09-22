"Радиофобией не страдайте": Досаев о предложении перенести "сотовую вышку" на кладбище

Вышка сотовой связи. Иллюстративное фото: pxhere.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района ответил на просьбу перенести сотовую вышку на кладбище, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 13 военном городке вышки сотовой связи стоят рядом – в 20 метрах друг от друга, рядом с домами, и четыре детских площадки находятся рядом. Это магнитные поля, люди болеют, давление бешеное. У меня предложение – перенести эти вышки сотовой связи на кладбище: радиус действия позволяет", — заявила жительница Турксибского района.

Аким призвал "не страдать радиофобией".

"По мачтам замер надо поднять и поговорить с сотовыми операторами. Я дам поручение своему заместителю Абдыкадырову, чтобы он посмотрел по адресу, что можно сделать. Я не знаю, какие сотовые операторы стоят.

Я прошу вас, радиофобией не страдайте, пожалуйста, нет такого влияния. Каждый день у нас в руках находится сотовый телефон: мы должны от него в первую очередь умереть, а не от вышек, которые находятся там.

Если на крышах установлены без разрешения, то разберемся, почему разрешение не получили", — заключил аким.

Ранее депутат Екатерина Смышляева предложила провести национальное исследование влияния базовых станций на здоровье человека и довести до людей его результаты, чтобы снизить количество радиофобов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989064-radiofobiey-ne-stradayte-dosaev-o-predlozhenii-perenesti-sotovuyu-vyshku-na-kladbische/