"Поганый арык и болото": алматинка пожаловалась акиму на состояние БАКа

Большой алматинский канал (БАК). Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района рассказал о реконструкции Большого Алматинского канала, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи одна из местных жительниц пожаловалась на то, что с БАКа "растаскивают" гранитные плиты и чугунные ограждения, а также возмутилась состоянием самого канала.

"До каких пор БАК будет поганым арыком и болотом?" – заявила женщина.

Аким ответил, что проект реконструкции БАКа в данный момент проходит экспертизу.

"Мы собираемся рощу Баума и вдоль БАКа в пределах Алматы, мы постараемся привести его в порядок", – сообщил Досаев.

Он также дал поручение подать заявление в полицию по поводу кражи гранитных плит и ограждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989056-postaraemsya-privesti-ego-v-poryadok-akim-almaty-zayavil-chto-bak-rekonstruiruyut/