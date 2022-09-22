Ребенок-богатырь родился в Караганде

Мать с ребенком на руках. Фото: ekaraganda.kz

В Караганде в перинатальном центре №1 появился на свет мальчик-богатырь весом 5100 граммов. Несмотря на большой вес, мама родила малыша самостоятельно, передает ekaraganda.kz.

Жительница города Лаура Баянова узнала о том, что будущий ребенок будет крупным, на 30 неделе беременности. Уже тогда вес плода составлял более 3 килограммов.

В роддом женщина поступила на сроке 40 недель, УЗИ, сделанное в этот же день, показало, что вес ребенка составлял около 4800 граммов.

Однако после родов выяснилось, что малыш еще крупнее. Роды прошли естественным путем и без осложнений.

Врачи отмечают, что молодая мама хорошо справилась благодаря своему настрою и правильному выполнению всех рекомендаций.

К слову, в этом году специалисты перинатального центра №1 помогли появиться на свет восьми малышам весом больше 5 кг. Один ребенок весил 7100 граммов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989040-rebenok-bogatyr-rodilsya-v-karagande/