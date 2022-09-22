Почти половина всех ветхих домов в Алматы приходится на Турксибский район

Ветхое жилье. Фото: Акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Турксибского района рассказал о том, когда живущие в ветхом жилье смогут переехать в новые дома, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима, вопрос ветхого жилья остается одним из самых актуальных в районе. Половина всех многоэтажных домов района являются ветхими – 594 из 1229 домов, что составляет 40% всего ветхого фонда города.

"На сегодня частными застройщиками ведется строительство 17 домов, в которые будут переселены жители ветхих домов. Так, по улице Осипенко до конца года будет завершено строительство двух домов на 59 квартир.

В них мы планируем временно переселить жителей четырех ветхих домов, расположенных в квадрате улиц Чернышевского – Сауранбаева – Молдагалиева – Толстого. Это позволит нам в следующем году произвести снос этих четырех домов и начать строительство 10 домов на 214 квартир", — отметил Досаев.

Кроме того, в этом же квадрате уже ведется строительство семи жилых домов на 152 квартиры, которые будут введены в эксплуатацию в мае 2023 года.

"В квадрате улиц Кассина – Котельникова – Сейфуллина строится восемь домов на 432 квартиры. Дома будут сданы в июле 2023 года. В них будут переселены жители 15 ветхих домов указанного квадрата.

Кроме того, заключен меморандум с частным застройщиком по реновации 57 двухэтажных домов в микрорайоне Алтай-2. Переселенцам будет предоставлено 456 квартир. В 2023 году на I этапе будут построены два жилых дома для переселения жителей 18 ветхих домов", — сообщил аким.

Он подчеркнул, что реализация этих планов возможна только при согласии всех 100% жителей ветхих домов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989027-pochti-polovina-vseh-vethih-domov-v-almaty-prihoditsya-na-turksibskiy-rayon/