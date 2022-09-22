Растрогавший Казнет дедушка на "Запорожце" отдал собранные деньги больным детям

Ефим Купин. Кадр из видео: instagram.com/nnazymkhan

Пенсионер Ефим Купин из Павлодара, который в конце августа попал в ДТП на "Запорожце", перечислил 4 млн тенге нуждающимся детям. Эти деньги казахстанцы собирали в помощь самому мужчине, передает корреспондент NUR.KZ.

Обращение Ефима Купина опубликовал павлодарец Назымхан Назимов на своей странице в Instagram. Пенсионер сообщил, что собранные деньги он решил передать нуждающимся детям.

"Здравствуйте, спасибо всем, кто помог мне. Сегодня мы перечислили 4 миллиона детям, которые нуждаются. Этому подтверждение мы приложим. Спасибо всем, будьте здоровы", - сказал Ефим Купин.

К публикации также приложили видео от родителей тяжелобольных детей, которым передали деньги. Одна женщин рассказала, что они объявили сбор для поездки в Тбилиси на пересадку стволовых клеток.

"Сегодня утром выставила фотографию своей дочери и написала: "В ожидании чуда, оно где-то рядом". Проходит полдня, ближе к вечеру звонит мне незнакомый мужчина и говорит: "Вы помните Ефима Никитича, слышали историю про него?". Я говорю, что слышала, знаю. Так вот, Ефим Никитич Купин, узнав нашу историю, решил перечислить 2 млн тенге на наш счет", - рассказала одна из мам нуждающегося в лечении ребенка.

Между тем в Павлодарском областном суде сообщили, что было рассмотрено административное дело по факту ДТП с участием Ефима Купина. Пенсионера признали виновным и назначили штраф почти в 43 тысячи тенге.

Напомним, в конце августа попавший в ДТП пенсионер из Павлодара растрогал соцсети своим расстроенным видом. Казахстанцы объявили сбор денег на новую машину.

Позже стало известно, что житель Семея решил подарить Ефиму Купину свой "Запорожец", который был доставлен в Павлодар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989026-rastrogavshiy-kaznet-dedushka-na-zaporozhtse-otdal-sobrannye-dengi-bolnym-detyam/