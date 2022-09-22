Гроза, дождь и жара до +34: какой будет погода в Алматы, Астане и Шымкенте

Пара гуляет по осеннему парку. Иллюстративное фото: pixabay.com

В четверг, 22 сентября, в Астане и Шымкенте ожидается жара, а в Алматы синоптики прогнозируют грозу. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Астане сегодня ожидается жаркая погода без осадков - столбики термометров покажут +28...+30 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Еще более жаркая погода ждет сегодня жителей Шымкента - в третьем мегаполисе прогнозируют от 32 до 34 градусов жары, скорость ветра составит 2-7 м/с.

А вот алматинцев сегодня ждут дождь и гроза, но температура воздуха при этом поднимется до +27...+29 градусов. При грозе в городе ожидается ветер с порывами до 13 м/с.

Ранее синоптики рассказывали, жителям каких регионов страны стоит ждать похолодания на этой неделе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988984-groza-dozhd-i-zhara-do-34-kakoy-budet-pogoda-v-almaty-astane-i-shymkente/