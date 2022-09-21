Расширят ли программу автокредитования в Казахстане, рассказали в Минфине

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, есть ли планы по увеличению финансирования программы льготного автокредитования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

В обращении к министру журналисты отметили, что льготное автокредитование пользуется большим спросом среди казахстанцев. По их данным, заявки банки закрывают буквально за три минуты, потому что желающих много, а возвратных денег все меньше.

В связи с этим они поинтересовались, поступали ли в Минфин заявки от МИИР и автомобилистов о том, чтобы расширить программу и внести больше денег на автокредитование.

"Заявка не поступала. И ранее не поступала. Те деньги, которые находятся в обороте, это деньги поступившие по утильсбору, это не бюджетные деньги. 100 миллиардов – это не бюджетные деньги", – заявил в ответ министр финансов.

Напомним, что программу льготного автокредитования в Казахстане запустили с 16 мая 2022 года. С того момента банки несколько раз приостанавливали программу, в том числе в связи с освоением выделенных средств.

Позже стало известно, сколько денег получили казахстанские банки на льготное автокредитование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988906-rasshiryat-li-programmu-avtokreditovaniya-v-kazahstane-rasskazali-v-minfine/