"Мы не смогли поднять в воздух": Ильин об отправленных в Россию вертолетах

Вертолет спасателей РОСО. Иллюстративное фото: пресс-служба РОСО

Министр по ЧС Юрий Ильин в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о вертолетах, которые Казахстан отправил в Россию, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил министр, речь идет о старой технике.

"Те вертолеты, которые обсуждаются в соцсетях, один из них уже отслужил срок службы - 35 лет - и в 2019 году был списан. У другого срок списания в октябре. Этот вертолет поднять (в воздух – прим.ред.) мы физически не смогли, потому что уже идет под списание", - заявил глава МЧС.

По его словам, вся эта техника базируется на территории Российской Федерации - на заводе в Тюмени.

"На сегодня достаточно вертолетов, которые реагируют и продолжают реагировать на все чрезвычайные ситуации непосредственно здесь", - заверил Ильин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988866-my-ne-smogli-podnyat-v-vozduh-ilin-ob-otpravlennyh-v-rossiyu-vertoletah/