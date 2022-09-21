Авария произошла на водоводе в Алматы: затоплен 1 двор, без воды остались несколько районов

Раковины. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня, 21 сентября, на Талгарском водоводе случилась авария, из-за которой без воды остались некоторые жители Медеуского и Турксибского районов Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ГКП "Алматы Су".

Как рассказали в "Алматы су", на первой нитке Талгарского водовода в микрорайоне Атырау произошла аварийная утечка воды - повреждена труба под землей. Сейчас водовод отключен от системы водоснабжения.

На месте аварии работают 4 аварийные бригады, 1 экскаватор, 2 самосвала, 4 единицы аварийного автотранспорта.

"Талгарские водоводы - это четыре нитки диаметром 1200-1400 мм, введены в эксплуатацию в 1960 годах и предназначены для транспортировки воды, добываемой со скважин на Талгарском водозаборе. 1-я нитка введена в эксплуатацию в 1967 году.

В результате утечки воды имеется подтопление дворовой территории 1 частного дома, отвод воды с аварийного участка осуществляется в реку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные службы уже переключили некоторых абонентов на другие водоводы, тем самым максимально сократив зону отключения воды.

До устранения аварийной ситуации с 8:45 21 сентября остановлена подача воды в здания и жилые дома, расположенные по следующим адресам:

Медеуский район: микрорайон Атырау - 9 двухэтажных домов, 20 ИЖС, котельная;

Турксибский район: микрорайон Айша-Биби, улица Волочаевская - 200 ИЖС, 5 трехэтажных домов, котельная и 5 административных зданий.

"Подача воды в ТЭЦ и иным абонентам осуществляется в штатном режиме", - добавили в "Алматы Су".

Планируемое время окончания работ - 15:00

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988845-avariya-na-vodovode-v-almaty-zatoplen-1-dvor-bez-vody-ostalis-neskolko-rayonov/