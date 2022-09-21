"Дети сначала доставали учебники русского": немка рассказала, как стала учителем казахского языка

Карина Роот. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Учитель казахского языка и литературы Карина Роот из Кокшетау - немка по паспорту, но казашка - в быту и культуре. Педагог признается, что еще в детстве заинтересовалась мелодичным и поэтичным языком, передает телеканал "Астана".

По словам Карины Роот, она с детства разговаривает на государственном языке, потому что ее среда была пронизана казахским бытом и культурой.

С улыбкой вспоминает, когда заходила в класс на свои первые уроки, ученики доставали учебники русского.

"С детства я любила изучать казахский язык. Еще в школе решила, что хочу стать учителем. Сейчас я являюсь председателем Ассоциации молодых преподавателей Кокшетау. То есть я помогаю решить проблемы, с которыми сталкиваются молодые учителя", - рассказывает педагог.

Карина преуспела не только в популяризации государственного языка, но и на профессиональном поприще. Она - победитель ряда языковых конкурсов, крупные успехи делают и ее ученики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988844-deti-snachala-dostavali-uchebniki-russkogo-nemka-rasskazala-kak-stala-uchitelem-kazahskogo-yazyka/