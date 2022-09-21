Можно ли прожить в Казахстане на 60 тыс. тенге в месяц, ответила министр труда

Тамара Дуйсенова и Асель Кенжалина. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова дала большое интервью NUR.KZ в рамках проекта "Завтрак с министром", где ответила на вопрос о том, можно ли прожить на зарплату в 60 тысяч тенге.

Зарплаты в пределах 60-100 тыс. тенге предлагают соискателям на Электронной бирже труда в рамках нацпроектов. Вакансий с такими окладами на сайте большинство. В связи с этим журналист спросила у министра, как можно прожить на такие доходы семье из трех человек, если кормилец только один.

"Конечно, один из главных факторов при трудоустройстве – размер зарплаты. Но зависит он напрямую от уровня квалификации. 60 тысяч или минимальная заработная плата предлагается за неквалифицированный труд работников, у которых нет опыта или образования.

Если это трудоустройство на субсидируемые государством рабочие места, мы заключаем с работодателем социальный контракт. В этом случае 60 тысяч тенге платит государство, а работодатель доплачивает к ним дополнительно не менее 35%. В основном, они добавляют больше", – сказала глава Минтруда.

Тамара Дуйсенова также ответила, считает ли она достаточной такую поддержку от государства.

"Если человек имеет необходимые компетенции, то конечно, и зарплата будет выше. Все зависит от этого. Если мы хотим получать большую зарплату, претендовать на лучшую работу, то мы должны владеть профессией, иметь нужные навыки и образование", – отметила она.

Дуйсенова также ответила на вопрос, почему иностранные пенсионеры путешествуют, а казахстанские вынуждены выживать, а также почему повышение пенсионного возраста женщин отложено только на 5 лет. Кроме того, министр труда и социальной защиты населения высказала свое отношение к иждивенчеству.

Полное интервью с министром можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988829-mozhno-li-prozhit-v-kazahstane-na-60-tys-tenge-v-mesyats-otvetila-ministr-truda/