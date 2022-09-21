"К пробкам это вряд ли приведет": что думают эксперты о новых скоростных лимитах в Алматы

Проспект Аль-Фараби в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В программе развития Алматы помимо прочего предложили ограничить скоростной режим - на улицах местного значения нельзя будет разгоняться больше 30 км/ч, а на магистральных - свыше 50 км/ч. Водители и некоторые эксперты против нововведений, передает сайт телеканала КТК.

Предполагается, что скоростной режим изменится следующей весной.

Как объясняют власти города, снижение скоростного режима должно уменьшить смертность на дорогах. Чиновники обращаются к неутешительной статистике: крупнейший город Казахстана лидирует по количеству ДТП – в этом году треть всех аварий в стране произошла именно в Алматы.

Примерный план нового скоростного режима выглядит так. Ограничение со знаком 30 может появиться на дорогах, где относительно небольшой поток машин. Речь идет об улицах местного значения. Чуть быстрее, со скоростью до 50 километров в час, возможно, получится ездить на магистральных улицах. Это, к примеру, проспект Абая и улица Толе би. Что же касается крупнейших проспектов - Аль-Фараби, Рыскулова и Восточной объездной автомобильной дороги - то тут глобальных изменений не ожидается. Диапазон скорости, предположительно, будет колебаться от 60 до 80 километров.

Интересно, что скорость движения на проспекте Аль-Фараби акимы меняли не раз. Тем не менее, аварий там по-прежнему происходит много.

Сами алматинские водители новыми лимитами крайне недовольны. Они считают, что низкая скорость приведет к еще большим пробкам.

"Сейчас на многих дорогах разрешенная скорость - 60 километров в час. Но чтобы не попасть на камеры, которые фиксируют нарушения, многие водители едут со скоростью 50. Из точки А в точку Б можно ехать часами. В городе и так пробки. И они из-за новых лимитов могут усилиться. И в этих пробках тоже происходят аварии! Потому что все сидят в телефонах, а потом резко нажимают на газ", - считает автолюбитель Дастан Куандык.

Но эксперты придерживаются другого мнения. Роман Барабашев - специалист по городскому транспорту. Он один из разработчиков того самого проекта нового скоростного режима. Рассказывает, есть в основе изменений и европейский опыт. К примеру, в Швеции автомобилисты ездят в жилых зонах со скоростью 30 километров в час.

"Было принято решение снижения скорости, потому что, да, это серьезный шаг. Но он очень эффективнее в том, что количество пострадавших снижается больше чем на 10%. К пробкам это вряд ли приведет к каким-то серьезным. Почему? Потому что уже были проведены исследования в разных странах мирах, и было доказано, что нет какой-то радикальной разницы между скоростным ограничением в 30 километров в час и 50. То есть там разница будет 7-10 минут в пути", - заявил специалист по городскому транспорту Роман Барабашев.

А вот другие специалисты считают, что ограничивать скорость на небольших улицах просто не имеет смысла.

"Несколько лет назад некоторые улицы сделали односторонними. На них сделали 40. На мой взгляд, там вполне можно сделать 60. Там нет необходимости ехать 40. Там не так много людей ходит. А там предлагают 30. Автомобилисты запутались, где как ехать. Где 40. У нас есть места, где ты едешь 40, потом 60. Через 100 метров опять 40. Мне кажется, нужно сделать логичным. Вот, допустим, эта улица вся 40", - считает автоэксперт Алексей Алексеев.

Эксперты говорят, для безопасности пешеходов в городе лучше сделать много другого: усилить контроль за водителями и элементарно нанести разметку на пешеходных переходах.

Что касается нового скоростного режима, то точной даты, когда его введут, пока не называют. Известно, что первые изменения на алматинских дорогах должны произойти уже в следующем году, но на каких именно улицах пока неизвестно.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988800-k-probkam-eto-vryad-li-privedet-chto-dumayut-eksperty-o-novyh-skorostnyh-limitah-v-almaty/