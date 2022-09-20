Самые коррумпированные министерства Казахстана: в Минобороны прокомментировали рейтинг

Военнослужащие. Иллюстративное фото: facebook.com/modgovkz

Ранее аналитики ресурса Ranking.kz опубликовали рейтинг самых коррумпированных министерств в Казахстане. В Минобороны РК обратили внимание на этот материал, отметив, что в нем представлены некорректные данные, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что материал под названием "Министерские работники и коррупция: в каких министерствах страны больше всего коррупционеров" был составлен на основе статистических данных, согласно которым был сделан вывод о росте коррупционных преступлений в оборонном ведомстве страны.

В Минобороны отметили, что согласно сведениям Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за 8 месяцев 2022 года в Вооруженных силах числятся 22 человека, совершивших коррупционные преступления.

Тем не менее, как подчеркнули в ведомстве, в ходе детального изучения выяснилось, что 3 факта не имеют отношения к Министерству обороны и относятся к другим силовым структурам.

Отмечается, что в ходе проведения ежемесячной сверки с КПСиСУ оборонным ведомством был указан факт несоответствия статистических данных для последующего исправления сведений.

Кроме того, по данным ведомства, из 19 должностных лиц Вооруженных сил 16 совершили коррупционные преступления в 2021 году - 13 из них являются фигурантами одного уголовного дела.

"Таким образом, за 8 месяцев 2022 года за Министерством обороны числятся 3 человека, совершивших коррупционные правонарушения", - говорится в сообщении МО.

Подчеркивается, что материалы по данным делам находятся в судебном производстве. В ведомстве не исключают, что они могут быть переквалифицированы, либо прекращены в связи с отсутствием состава преступления.

"Несовершенство в области статистического учета формирует некорректное отражение данных по коррупционным правонарушениям. К примеру, нередко преступления, совершенные военнослужащими одного ведомства, отражаются в статистическом учете другой силовой структуры", - заключили в Минобороны.

Напомним, ранее аналитики представили рейтинг самых коррумпированных министерств в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988714-samye-korrumpirovannye-ministerstva-kazahstana-v-minoborony-prokommentirovali-reyting/