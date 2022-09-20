Школьные туалеты с дырами возмутили павлодарцев (видео)

Дыра на перегородке туалета. Кадр из видео: instagram.com/ti.pavlo

Туалетные кабины с дырами в школе №5 Павлодара возмутили родителей. Видео опубликовали в соцсетях. Ситуацию прокомментировали в самом учебном заведении, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах, опубликованных в Instagram, одна из родительниц демонстрирует состояние кабин в женском туалете. Дверцы, а местами и стены, сделанные из пластика, пробиты до дыр.

"Школа в очень плохом состоянии. Туалеты для девочек и мальчиков в таком состоянии на каждом этаже", - указывается в посте.

На жалобу отреагировали в самом учебном заведении, пояснив, что туалетные перегородки из сэндвич-панелей меняли в прошлом учебном году.

"На втором этаже 16 сентября текущего года в период второй смены учащимися были разбиты туалетные перегородки. Были приглашены родители, проведена беседа с детьми. 20 сентября туалетные кабинки будут восстановлены", - сообщило в комментариях под видео руководство школы №5 Павлодара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988704-shkolnye-tualety-s-dyrami-vozmutili-pavlodartsev-video/