"Это не ракеты, а российские самолеты": встревоженных жителей Атырау успокоили

Следы от пролетающих над Атырау самолетов. Кадр из видео: azh.kz

Жителей Атырау встревожил большой поток пролетающих над городом самолетов. Некоторые стали предполагать, что это военные воздушные суда или ракеты. Однако людей успокоили в РГП "КазАэроНавигация", передает "Ак Жайык".

По словам директора департамента организации воздушного движения РГП "КазАэроНавигация" Серика Шулембекова, большое количество пролетающих над Атырау самолетов связано с тем, что Россия сейчас осуществляет полеты через Казахстан.

"Это обычные российские пассажирские самолеты, выполняющие плановые гражданские рейсы. Заходят они через Уральск, далее в направлении на Атырау, затем на Актау и поворачивают на юг России - Минеральные воды, Махачкала и другие города, каждый по своему направлению", - отметил Серик Шулембеков.

Особенно много рейсов жители города наблюдали 12 сентября. На это директор департамента ответил, что тогда за сутки через Атырау пролетело 1160 самолетов.

"Летят они через нас, конечно же, на законных основаниях. А след от них, пугающий горожан, это так называемый инверсионный след. Никакие это не военные ракеты и прочее, жители Атырау могут не беспокоиться", - успокоил он горожан.

Напомним, в феврале текущего года сообщалось, что более чем в три раза увеличилось количество рейсов в небе Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988676-eto-ne-rakety-a-rossiyskie-samolety-vstrevozhennyh-zhiteley-atyrau-uspokoili/