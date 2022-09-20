Участок улицы Чехова полностью перекрыли в Астане

Дорожный конус. Иллюстративное фото: pixabay.com

Работы по среднему ремонту дорожного полотна начались в столице по улице Чехова. Участок дороги здесь перекрыли на несколько дней. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

"Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начало работы по среднему ремонту по улице Чехова", – заявили в ведомстве.

Сообщается, что из-за проведения ремонтных работ с 19 по 21 сентября будет полностью перекрыто движение для автотранспорта на участке улицы Чехова от улицы 191 до улицы Жолымбетская.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – отметили представители транспортного управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988665-uchastok-ulitsy-chehova-polnostyu-perekryli-v-astane/