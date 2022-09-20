Еще одну взлетно-посадочную полосу построят в аэропорту Астаны

Аэропорт Астаны. Фото: facebook.com/NNAirportOfficial

В столичном аэропорту хотят построить вторую взлетно-посадочную полосу. Это нужно затем, чтобы увеличить его пропускную способность, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Действующую взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта реконструировали в 2003 году и с тех пор ни разу не модернизировали. В этом году здесь провели капитальный ремонт. Однако, в связи с ростом интенсивности авиаперевозок и планами по развитию аэропорта, менеджмент предприятия говорит о необходимости проведения новой реконструкции участка аэродрома.

"Мы ожидаем, что к 2027-2028 году достигнем уровня потока, который потребует увеличения пропускной способности взлетно-посадочной полосы. Мы планируем поменять покрытие на полосе, рулежных дорожках и перроне, а также светосигнальное оборудование. Ремонт ВПП создаст временные неудобства, но проблему мы решим", – рассказал на презентации концепции развития воздушной гавани первый зампред правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Даулет Хамзин.

В планах также строительство второй ВПП, открытие специальной экономической зоны и подведение железнодорожных путей для улучшения логистики доставки авиатоплива.

"Все глобальные изменения делаются ради достижения двух целей. Первая – воздушная гавань Астаны должна стать крупнейшей в Казахстане по пассажиропотоку и числу выполняемых рейсов уже в 2023 году. Вторая – более чем в четыре раза увеличить перевозку грузов в ближайшие 5 лет", – добавил спикер.

Представители МИИР говорят, что планы по дальнейшему развитию аэропорта связаны со "стабильным улучшением его финансовых показателей и подкрепляются успехами новой стратегии предприятия".

Напомним, в середине июля аэропорт уже закрывали на ремонт ВПП. Продлиться он должен был до 8 августа, однако закончился чуть раньше.

Накануне стало известно, почему код аэропорта "NQZ" останется прежним.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988622-esche-odnu-vzletno-posadochnuyu-polosu-postroyat-v-aeroportu-astany/