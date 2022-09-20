Казахстанец ушел из госорганов и стал грузчиком в США, создав позже успешный бизнес

Акжол и Snoop Dogg. Фото: из личного архива

Житель Кокшетау Акжол Жумагулов успешно отучился в Казахстане и делал тут неплохую карьеру, но однажды молодой человек решил покинуть родину и переехать в США, чтобы... работать грузчиком. Со временем из простого рабочего парень стал бизнесменом, а клиентами его компании являются известные американские звезды, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я учился в казахско-турецком лицее в Кокшетау; в школьные годы был президентом школы, выиграл международную Олимпиаду в Будапеште, получил (звание – прим. ред.) кандидата в мастера спорта по боксу. После окончания школы я хотел поехать в Америку по программе Work & Travel и увидеть Лос-Анджелес, я мечтал пройтись по Аллее Славы, увидеть знаменитую надпись Hollywood.

Для того чтобы осуществить свою мечту, я должен был поступить в любой университет на бесплатное обучение, где можно поехать в США по программе Work & Travel. Я был не из богатой семьи, и родителям на тот момент было тяжело потянуть мое высшее образование, поэтому я усердно и хорошо учился, набрал на ЕНТ 121 баллов из 125", – вспоминает молодой человек.

Акжол Жумагулов. Фото: из личного архива

Увы, этих баллов не хватило, чтобы поступить на обучение по гранту в КазГЮУ. Тогда, говорит Акжол, он поступил в Академию финансовой полиции.

"В Академии я был помощником начальника курса, активистом, и участвовал во всех спортивных соревнованиях. В 2014 году финансовую полицию упразднили, из-за чего после окончания Академии я работал следователем в органах внутренних дел в городе Степняк, затем в Кокшетау.

В 2016 году я попробовал поступить в Национальное бюро по противодействию коррупции города Кокшетау и по всем предметам набрал хороший балл. После двух лет усердной работы получил внеочередное повышение по службе со следователя до старшего следователя по особо важным делам.

Со временем я все-таки возобновил попытки исполнить свою мечту поехать в Америку и нашел пару хороших университетов, куда я мог бы поступить", – говорит казахстанец.

Акжол Жумагулов. Фото: из личного архива

Он сдал тест по английскому языку, смог поступить в вуз и уехал в США. В выходные Акжол подрабатывал рядовым грузчиком в компании, предоставляющей услуги мувинга – сервиса по переезду из одного жилья в другое.

Акжол отмечает: этот бизнес очень развит в Америке. По мере того как его английский становился все лучше, а сам молодой человек получал новые навыки, казахстанец устроился форман-водителем и стал больше зарабатывать.

Акжол Жумагулов с друзьями. Фото: из личного архива

"Когда я прилетел в Америку, мне очень понравилось, как работает эта индустрия. У нас в Казахстане она может оцениваться как "черная" работа и не пользуется большим спросом. Однако в Америке хорошо платят за физический труд, подтверждение этому – тот факт, что много обычных грузчиков довольно хорошо живут.

Уже в то время достаточно много казахстанцев владели мувинговыми компаниями и, как у нас принято, помогали своим землякам. Я начал работу в одной из таких компаний как обычный грузчик. Я хотел понять процесс с нуля. Это было интересное время. Помимо работы я познавал как живут люди, изучал разные районы. Это был интересный и познавательный опыт. Работая некоторое время по найму, изучив "кухню" изнутри, я задумался о том, чтобы открыть свой бизнес", – говорит Акжол.

Акжол Жумагулов с друзьями. Фото: из личного архива

Поднакопив денег, он купил грузовик и собрал команду сотрудников. Со временем небольшое дело переросло в большую компанию. По словам молодого человека, сейчас его детище входит в топ-10 мувинг-компаний в Калифорнии.

Также у компании имеется четыре филиала в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле и Чикаго, но останавливаться на достигнутом Акжол не планирует.

Акжол Жумагулов. Фото: из личного архива

"После того как моя компания стала известной и мы наработали клиентскую базу, нам начали поступать интересные предложения по сотрудничеству. Таким образом, некоторое время назад мы перевозили красную ковровую дорожку для премии "Оскар", а совсем недавно сделали коллаборацию со Snoop Dogg, где наша компания выступила спонсором клипа.

Уже не раз работали со звездой Marvel Фрэнком Грилло, звездой TikTok Беллой Порч, рэпером Халибом, актером Маколеем Калкиным, звездами Netflix, игроками НБА и НХЛ – все они стали нашими обычными постоянными клиентами", – рассказывает предприниматель.

Акжол с девушками. Фото: из личного архива

По словам Акжола, на сегодняшний день знаменитости сами заранее резервируют услуги компании по переезду.

"Мы заработали свою репутацию честностью, построив доверительные отношения с каждым, кто к нам обратится. У нас сильная команда, мы все единомышленники, наша цель – радовать наших клиентов и развиваться в нужных направлениях, которые задает нам рынок", – заключил казахстанец.

Акжол. Фото: из личного архива

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988544-kazahstanets-ushel-iz-gosorganov-i-stal-gruzchikom-v-ssha-sozdav-vposledstvii-uspeshnyy-biznes/