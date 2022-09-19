Сотрудница умерла в школе Усть-Каменогорска

Учебники на полках в библиотеке. Иллюстративное фото: pexels.com

15 сентября в школе Усть-Каменогорска обнаружили мертвой сотрудницу, которая работала в учебном заведении уборщицей. Информацию прокомментировали в ДП Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Факт обнаружения тела зарегистрирован в установленном порядке, назначена соответствующая экспертиза. По предварительной информации, причиной смерти могла стать гипертония", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске задержана 21-летняя девушка, которая была домработницей в доме одной из жительниц города.

В полиции рассказали, что ее подозревают в краже из сейфа своих работодателей 130 тыс. долларов США (более 61 млн тенге). Сама бывшая работница призналась, что на эти деньги съездила в отпуск за границу, сыграла свадьбу, купила машину и квартиру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988457-sotrudnitsa-umerla-v-shkole-ust-kamenogorska/