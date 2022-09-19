Студенты устроили массовую драку в Алматы (видео)

Драка студентов на "Атакенте". Кадр из видео: https://t.me/POLICE_of_KZ

В соцсетях появились кадры массовой драки студентов рядом с центром делового сотрудничества "Атакент" в Алматы. Официальный портал МВД Polisia.kz опубликовал подробности произошедшего.

По данным Департамента полиции Алматы, потасовку устроили студенты одного из алматинских вузов - они отмечали посвящение в увеселительном заведении неподалеку от "Атакента".

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК "Хулиганство". Каждый из участников потасовки будет установлен и привлечен к ответственности, согласно действующему законодательству. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка", - заявил начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988456-studenty-ustroili-massovuyu-draku-v-almaty-video/