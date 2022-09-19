Слухи об очистке питьевой воды дустом опровергли в Атырау
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В социальных сетях появились сообщения, что в Атырауской области якобы при очистке воды используется дуст. В компании "Атырау су арнасы" опровергли эту информацию, передает МИА "Казинформ".
По данным издания, в последние дни в Атырау сильно ухудшилось качество питьевой воды и она приобрела неприятный привкус. В соцсетях такие изменения объяснили тем, что якобы при очистке воды используется дуст - инсектицид, применяемый против комаров, вредителей хлопка, соевых бобов, арахиса.
В "Атырау су арнасы" заявили, что эта информация не соответствует действительности.
"Очистка продолжается в прежнем режиме. В последние несколько дней в связи с "цветением" забираемой из Урала исходной воды в очищаемую воду на ВОС добавляется немного больше реагента, не превышая установленную норму.
В лаборатории водоочистных сооружений ежечасно проводится контроль воды. Превышения содержания дезинфицирующих реагентов не обнаружено", - проинформировали в пресс-службе компании.
По факту распространения ложных сведений начата проверка.
"Проводится служебная проверка. Прослушиваются все телефонные звонки, поступившие в службу "109". О результатах сообщим дополнительно", - дополнили в едином контакт-центре "109".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988402-sluhi-ob-ochistke-pitevoy-vody-dustom-oprovergli-v-atyrau/