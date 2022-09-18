Солнечная погода без осадков ожидается в воскресенье в мегаполисах Казахстана

Осенний лес. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 18 сентября, в трех крупнейших городах Казахстана прогнозируется солнечная и относительно теплая погода. Тем не менее жителей столицы предупредили о возможных заморозках ночью. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане осадков не ожидается, синоптики прогнозируют лишь небольшую облачность. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса, а ночью – похолодает до +4…+6 градусов. Также в ночное время в столице могут быть заморозки на поверхности почвы до +1 градуса. Скорость ветра – 3-8 м/с.

Алматинцев ждет ясный воскресный день без осадков. Днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов, а ночью опустятся до +13…+15 градусов. Скорость ветра небольшая – 2-7 м/с.

В Шымкенте сегодня солнечно, возможна переменная облачность. Днем температура воздуха ожидается на уровне +28…+30 градусов, а ночью – до +14…+16 градусов. Скорость ветра в мегаполисе – 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988338-solnechnaya-pogoda-bez-osadkov-ozhidaetsya-v-voskresene-v-megapolisah-kazahstana/