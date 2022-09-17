Пранк от друзей: у павлодарца забрали Lexus за езду с перевернутыми номерами (видео)

Машина с перевернутыми номерами. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

Павлодарцу выписали штраф и забрали его Lexus на штрафстоянку за перевернутые госномера. Водитель объяснил стражам порядка, что это была лишь шутка от его друзей. Полицейские объяснения приняли, но взыскание все равно применили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

По информации полиции, сообщение поступило о том, что водитель внедорожника передвигается по проспекту Назарбаева с перевернутыми номерами. Судя по оперативным кадрам, факт действительно подтвердился. При этом при задержании на Lexus номера уже стояли правильно.

В ходе беседы водитель пояснил, что друзья таким образом подшутили над ним. Когда он двигался по городу, позвонили другие товарищи и рассказали, что он стал жертвой пранка. Забавную шутку стражи порядка не оценили.

"От такой шутки автомобилисту было не до смеха. Полицейские составили в отношении него административный протокол по части 1 статьи 590 КРКоАП. Транспортное средство водворено на штрафную стоянку. Была ли это шутка на самом деле, или таким образом водитель пытался сделать свои номера нечитаемыми, неизвестно", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

За езду с перевернутыми номерами водителю грозит штраф в размере чуть более 15 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988297-prank-ot-druzey-u-pavlodartsa-zabrali-lexus-za-ezdu-s-perevernutymi-nomerami-video/