Нур-Султан, Алматы и Шымкент – какая сегодня в них будет погода

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Синоптики вновь представили прогноз погоды для трех крупнейших городов страны – Нур-Султана, Алматы и Шымкента. Данные приводятся с официального сайта РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане днем температура воздуха составит +18…+20 градусов. Ближе к ночи похолодает до +4…+6 градусов, на поверхности почвы температура составит 1 градус тепла.

В Алматы днем температура составит от +24 до +26 градусов.

В Шымкенте днем температура составит от +27 до +29 градусов.

Во всех трех городах ожидается переменная облачность. Осадков в мегаполисах не предвидится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988270-nur-sultan-almaty-i-shymkent-kakaya-segodnya-v-nih-budet-pogoda/