Половина Караганды осталась без питьевой воды из-за аварии (видео)

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В Караганде случилась серьезная коммунальная авария, из-за которой жители нескольких районов остались без питьевой воды, сообщает сайт телеканала КТК.

"Мы запаслись, конечно, водой – 19 литров. Я надеюсь, до вечера нам хватит. Обещают до 24:00. Ну, я так думаю, сейчас дети после садика, все со школы – может даже и не хватить. Как бы неудобно, конечно. Мы привыкли к комфортной жизни, что все под рукой", - рассказала карагандинка Шынар Мулькубаева.

Про аварию на магистральном водоводе стало известно вчера. В социальных сетях и мессенджерах людей просили набрать запасы. Большая часть медицинских учреждений и детских садов работала в штатном режиме. К тому же компания-монополист организовала подвоз воды.

А вот в школах, согласно эпидправилам, пришлось сократить учебные часы. Ремонтные работы планируют завершить в полночь – и только потом заполнять трубы.

Примечательно, что в последний раз реконструкцию этого водовода проводили восемь лет назад. Тогда специалисты пророчили ему десятки лет службы.

"Вчера нашими бригадами производились согласования коммуникаций в связи со сложным участком водовода, производились дополнительно земляные работы. Сегодня в девять утра мы перекрыли данный водовод для дальнейших работ, а именно – демонтажу аварийной катушки на крестовине с последующим монтажом", - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора ТОО "Караганды су" Кенжан Дауылбаев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988265-polovina-karagandy-ostalas-bez-pitevoy-vody-iz-za-avarii-video/