Казахстанский парашютист едва не погиб во время прыжка (видео)

Парашютист. Фото: instagram.com/sky.tahai4

Казахстанский парашютист Вячеслав Тахаев уже 9 лет занимается парашютным спортом. Недавно один из его прыжков едва не стал смертельным. Парашютист рассказал, как едва не погиб во время прыжка, передает корреспондент NUR.KZ.

Вячеслав отмечает, что в процессе тренировочных прыжков у него отказал основной парашют при раскрытии. Благо, спортсмен быстро сориентировался и отцепил основной парашют, введя в действие запасной. Однако основной парашют не отцепился и начал запутывать запасной.

Вячеслав принял решение отрезать основной парашют синего цвета, не допуская запутывание запасного парашюта – последнего шанса на спасение. Отрезать парашют получилось: он отлетел в сторону. А спортсмен сделал все возможное, чтобы спасти себе жизнь.

"Ранее основной парашют отказывал, но в этот раз был очень сложный отказ по той простой причине, что основной парашют своевременно не отошел от парашютной системы и был зацеплен. Это могло привести к запутыванию двух парашютов и тогда итог этого видео был бы совсем другой", — говорит спортсмен.

Видео своего прыжка он выложил в Instagram.

Как рассказывает 28-летний Вячеслав, парашютным спортом он занимается с 19 лет. За его спиной уже более 650 прыжков. Казахстанец многократно принимал участие в чемпионатах РК и учебно-тренировочных сборах, в том числе и за рубежом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988225-kazahstanskiy-parashyutist-edva-ne-pogib-vo-vremya-pryzhka-video/