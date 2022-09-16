Теплую, солнечную погоду обещают синоптики жителям казахстанских мегаполисов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 16 сентября, в крупнейших городах страны - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте - ожидается теплая, сухая погода. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в столице сегодня столбики термометров поднимутся до +16...+18 градусов. Астанчан предупреждают об усилении ветра до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-18 м/с.

На юге страны сегодня будет значительно теплее. Так, в Алматы синоптики обещают 24 до 26 градусов выше нуля, а в Шымкенте - от +27 до +29 градусов. В южной столице скорость ветра составит 3-8 м/с, а вот жителей третьего мегаполиса ждет небольшое усиление ветра до 8-13 м/с. Осадков в обоих городах не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1988074-tepluyu-solnechnuyu-pogodu-obeschayut-sinoptiki-zhitelyam-kazahstanskih-megapolisov/