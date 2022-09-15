"Я думаю, из-за полигона это": почему в Бокейординском районе ЗКО рождаются дети с отклонениями

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Жители нескольких аулов Западно-Казахстанской области страдают от неизлечимых болезней. С конца 80-х годов там начали рождаться дети с отклонениями. Как сообщает YouTube-канал AIRAN, многим уже больше 30 лет, но они до сих пор не разговаривают и не могут себя обслуживать. Родители не знают точных диагнозов своих детей.

«Я думаю, из-за полигона это. Много детей такими становятся, некоторые позже заболевают. Раньше так много не было. Здесь в Бирлике до сих пор так происходит. С 1987 года так происходит, с начала 90-х. А до этого о таких заболеваниях мы не слышали» - рассказывает один из жителей Бокейординского района.

Аулы, где рождаются дети с инвалидностью, находятся по соседству с российским полигоном «Капустин Яр». Раньше там испытывали ядерное оружие, сейчас ракеты на ядовитом топливе. Но связаны ли испытания с болезнями, местным жителям не сообщают.

«Она постоянно сама себя дергает, бьется головой об стену. (…) Если бы ее голова была в порядке, то разве бы она поступала так?» - говорит Кульпаим Бозова, мать 32-летней Гульмиры с инвалидностью.

Почему казахстанцы страдают от радиации, как живут жертвы ядерных испытаний и чем на самом деле опасно ядерное оружие? Полное видео можно посмотреть на YouTube.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987945-ya-dumayu-iz-za-poligona-eto-pochemu-v-bokeyordinskom-rayone-zko-rozhdayutsya-deti-s-otkloneniyami/