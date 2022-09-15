Провела в СИЗО почти год: оправданная полковник полиции вернулась на службу в Костанае

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Заместителя начальника следственного управления ДП Костанайской области Айгуль Маманову восстановили на службе в органах внутренних дел. Об этом сообщается на официальном сайте областного суда.

По информации ведомства, в апреле 2021 года заключением дисциплинарной комиссии заместитель начальника следственного управления ДП Костанайской области была уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам (за превышение власти и должностных полномочий).

Однако приговором суда №2 Костаная от 8 апреля 2022 года полковник полиции признана невиновной в совершении уголовного правонарушения и оправдана.

После чего женщина обратилась в суд с иском об отмене приказа об увольнении и восстановлении на службе, оплате компенсации за время вынужденного прогула, взыскании морального вреда и расходов на оказание юридической помощи.

"Судом установлено, что приказ об увольнении был издан, когда истица находилась на амбулаторном лечении. Материалами служебного расследования также не раскрыто, в чем выражен дисциплинарный проступок", - отметили в Костанайском областном суде.

1 сентября 2022 года ее исковые требования были удовлетворены частично. Приказ об увольнении с должности заместителя начальника управления – начальника отдела зонального контроля следственного управления ДП Костанайской области признан незаконным и отменен.

Полковник полиции восстановлена на прежнюю должность в органы внутренних дел. Также взыскан утраченный заработок за время вынужденного прогула.

Кроме того, вынесено частное определение в адрес начальника ДП Костанайской области.

Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, Айгуль Маманова предстала перед судом по обвинению в превышении власти или должностных полномочий. Во время следствия и суда она находилась в СИЗО, проведя под арестом 11 месяцев и 4 дня. В апреле 2022 года ее оправдали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987941-provela-v-sizo-pochti-god-opravdannaya-polkovnik-politsii-vernulas-na-sluzhbu-v-kostanae/