Умер советник акима Алматы Вениамин Алаев

Вениамин Алаев. Фото: Facebook / Вениамин Алаев

Скончался правозащитник, советник акима Алматы по вопросам улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями Вениамин Алаев. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

"Вениамина больше нет с нами, время прощания сообщим позже. Умер в 17:00 в горбольнице №12", - говорится в опубликованном на странице Алаева сообщении.

Согласно информации на портале "Социальная защита лиц с инвалидностью", Вениамин Алаев родился 9 октября 1979 года. Был инвалидом II группы.

Алаев являлся правозащитником людей с ограниченными возможностями, главой Комиссии по правам людей с ограниченными возможностями имени Кайрата Иманалиева, членом рабочей группы при ЦИК РК по обеспечению избирательных прав инвалидов.

С 2017 по 2019 год был внештатным советником акима Алматы по вопросам обеспечения прав и улучшения качества жизни инвалидов. В июне 2022 года вновь занял эту должность решением акима Алматы Досаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987838-umer-sovetnik-akima-almaty-veniamin-alaev/