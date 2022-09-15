До +33 градусов жары ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Актуальный прогноз погоды на четверг, 15 сентября, опубликовал официальный сайт РГП "Казгидромет". По прогнозам синоптиков, в трех мегаполисах страны сегодня осадков не ожидается.

В Алматы сегодня осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +21...+23 градусов, а скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

Прохладная погода без осадков ждет астанчан - в столице температура воздуха прогреется лишь до +16...+18 градусов. Днем ожидается усиление ветра до 5-10 м/с.

В Шымкенте, по прогнозам синоптиков, будет по-летнему жарко - сегодня здесь термометры покажут от +31...+33 градусов. Осадков в третьем мегаполисе не прогнозируют, скорость ветра составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987834-do-33-gradusov-zhary-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/