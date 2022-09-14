Дети отравились в школьной столовой в Павлодарской области

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Девять детей оказались в больнице в селе Шарбакты Павлодарской области. У всех медики диагностировали пищевое отравление. Пациенты - учащиеся школы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения региона.

В приемный покой районной больницы детей доставили 8 сентября. Сейчас же четверо из них находятся в инфекционном отделении в областном центре, пятеро получают лечение амбулаторно.

По информации медиков, предварительный диагноз - пищевое отравление.

По словам самих детей, питались они в школьной столовой. На больничной койке в итоге оказались две девочки со 2 класса, ученик 4 класса и одна девятиклассница.

Кроме того, за помощью обратились три ученицы 0, 2, 6 классов и два мальчика из 4 и 9 классов.

"Услуги питания в школе оказывает ИП. На данный момент проводится эпидемиологическое расследование. По результатам проверки будут приняты меры в отношении ответственных лиц", - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Как добавили в ДСЭК региона, при эпидемиологическом расследовании выяснено, что 7 и 8 сентября дети ели в столовой рожки, гречку с котлетами, свекольник, сосиски в тесте, пили яблочный сок, компот.

В настоящее время открыты внеплановые проверки в школьной столовой. Результаты лабораторных исследований находятся в работе.

По состоянию на 13 сентября в мазках на дизгруппу и сальмонеллез у четверых детей, находящихся на стационарном лечении, выявлена Shigella Sonne. У школьников, которые лечатся дома, результат отрицательный.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987793-deti-otravilis-v-shkolnoy-stolovoy-v-pavlodarskoy-oblasti/