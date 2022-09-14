18-летняя девушка сбежала из дома на юге Казахстана после отказа родителей выдать ее замуж

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Жительница Сайрамского района обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что ее 18-летняя дочь уехала в неизвестном направлении и не вернулась домой. Стражи порядка приступили к поискам пропавшей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

Правоохранители прочесали все близлежащие территории и опросили возможных очевидцев. В результате принятых мер полицейские обнаружили пропавшую в Шымкенте.

Выяснилось, что 18-летняя девушка встречается с молодым человеком, за которого решила выйти замуж. Однако ее родители не дали на это своего разрешения. Тогда она сбежала с парнем в мегаполис.

В настоящее время сельчанку вернули домой. Мать девушки выразила благодарность стражам порядка за оперативность и профессионализм.

Ранее в Туркестанской области женщина с грудным ребенком сбежала из дома родственников. Ее обнаружили в кризисном центре в Шымкенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987782-18-letnyaya-devushka-sbezhala-iz-doma-na-yuge-kazahstana-posle-otkaza-roditeley-vydat-ee-zamuzh/