Папа Римский прибыл для свершения Святой мессы на территорию EXPO в Нур-Султане (фото)
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Папа Римский Франциск прибыл для совершения Святой мессы на территорию Международного выставочного Центра EXPO в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ.
Месса будет проходить на территории EXPO в Нур-Султане. Казахстанцы приветствуют аплодисментами Понтифика, который прибыл для свершения мессы.
Прямую трансляцию казахстанцы могут увидеть здесь.
Напомним, что вчера Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан с государственным визитом и для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.
Сегодня на съезде религиозных лидеров он процитировал Абая и призвал решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987762-papa-rimskiy-pribyl-dlya-sversheniya-svyatoy-messy/