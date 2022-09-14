Папа Римский прибыл для свершения Святой мессы на территорию EXPO в Нур-Султане (фото)

Кадр из видео: facebook.com/religionscongresskz2022

Папа Римский Франциск прибыл для совершения Святой мессы на территорию Международного выставочного Центра EXPO в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ.

Месса будет проходить на территории EXPO в Нур-Султане. Казахстанцы приветствуют аплодисментами Понтифика, который прибыл для свершения мессы.

Кадр из видео: facebook.com/religionscongresskz2022

Прямую трансляцию казахстанцы могут .

Кадр из видео: Facebook.com/religionscongresskz2022

Напомним, что вчера Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан с государственным визитом и для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Сегодня на съезде религиозных лидеров он процитировал Абая и призвал решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987762-papa-rimskiy-pribyl-dlya-sversheniya-svyatoy-messy/