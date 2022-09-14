Контрабандную одежду на 1 млрд тенге изъяли на границе с Китаем

Контрабандные товары. Кадр из видео: КГД

На таможенном посту "Алтынколь-жол" в Жетысуской области были задержаны 6 железнодорожных контейнеров с контрабандными дубленками, куртками, пижамами и другой одеждой на 1 млрд тенге. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале Комитета госдоходов МФ РК.

Сообщается, что на таможенном посту "Алтынколь-жол" ДГД по Жетысуской области с помощью инспекционно-досмотрового комплекса были выявлены 6 железнодорожных контейнеров с подозрением на перемещение контрабандных товаров.

"Указанные контейнеры следовали по процедуре таможенного транзита из КНР в адрес российского грузополучателя. При проведении таможенного досмотра были выявлены крупные партии контрабандных товаров, не заявленные в товаросопроводительных документах", – рассказал сотрудник таможенного поста.

По его словам, в контейнерах были обнаружены кожаные женские куртки и юбки, дубленки, брюки, джинсы, кофты и пижамы. Отмечается, что данные товары были указаны в документах как ткань. А ткань имеет низкий коэффициент налоговой нагрузки.

"По предварительным расчетам таможенная стоимость незаявленного товара общим весом 137 тонн составила более 1 млрд тенге", – добавил специалист.

Сейчас руководством таможенного поста принимается решение о передаче материалов дела в ДЭР по Жетысуской области для принятия процессуального решения в отношении грузополучателя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987749-kontrabandnuyu-odezhdu-na-1-mlrd-tenge-izyali-na-granitse-s-kitaem/