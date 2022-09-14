15 суток ареста получил директор школы в Карагандинской области из-за пьяного друга

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Директор одной из сельских школ отсидел 15 суток и лишился водительских прав за то, что передал право управления своим автомобилем пьяному другу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на постановление Нуринского районного суда.

В протоколе об административном правонарушении указывалось, что педагог доверил свое авто пьяному другу в июле этого года. Перед этим они вдвоем выпили в доме у приятеля, а потом решили покататься. В это время автомобиль директора школы был остановлен полицейским.

Страж порядка установил, что за рулем находился друг владельца машины, который был в нетрезвом состоянии.

В алкогольном опьянении средней степени оказался и сам хозяин автомобиля. При составлении протокола он сначала попросил предоставить ему защитника, то есть оказать юридическую помощь. Однако позже якобы сам же и отказался.

Нуринский районный суд признал директора школы виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.608 КоАП РК (Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). Он был подвергнут административному аресту на 15 суток и лишен водительских прав на 7 лет.

Педагог попытался обжаловать постановление суда, утверждая, что не передавал управление машиной другу. Якобы в это время он уснул и не знал, что приятель сел за руль.

Изучив доводы правонарушителя, полицейского и прокурора, суд оставил постановление без изменения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987718-15-sutok-aresta-poluchil-direktor-shkoly-v-karagandinskoy-oblasti-iz-za-pyanogo-druga/